На юге Хорватии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по UTC.

Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах к северо-востоку от города Сплит. Его очаг располагался на глубине пяти километров.

Толчки ощущались в Сплите, Макарска, Шибенике, на Хваре, в других городах региона, и в районах Боснии и Герцеговины вблизи границы с хорватской Далмацией.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате толчков нет.

Напомним, что в коцне прошлого года в Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка.