За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза со стрелкового оружия и один раз — с подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь и вынудили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.