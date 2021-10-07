За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза со стрелкового оружия и один раз — с подствольных гранатометов.
В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза со стрелкового оружия и один раз — с подствольных гранатометов.
В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.