По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения на юге Пакистана.

Об этом сообщили представители управления стихийных бедствий, пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 балла, которое повысило предварительную магнитуду с 5,4 балла.

Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), а его эпицентр находился в 102 км к северо-востоку от пакистанского города Кветты.

Ранее сообщалось, что на юге Хорватии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла.