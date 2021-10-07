6 октября из Запорожской областной инфекционной больницы самовольно ушла 17-летняя девушка со своими малолетними детьми (1,5 и полгода).

Об этом 061 сообщили в пресс-службе облуправления полиции.

У всех троих подтвержден диагноз COVID-19. Маму с детьми разыскивали полицейские и волонтеры — их удалось найти.

Девушка с детьми ушла из больницы около полудня. Сорудникам полции удалось найти ее у родственников, сейчас всех троих снова везут в инфекционую больницу.

Напомним, полиция нашла Евгения Грека, который 25 августа сбежал из Николаевской областной психиатрической больницы № 2,расположенной в селе Сапетня Ольшанской ОТГ. Туда он был принудительно помещен за совершение умышленного убийства.