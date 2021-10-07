Российские спецслужбы проводили информационную операцию и подстрекали через российские СМИ украинцев в Афганистане соглашаться на эвакуацию в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

— По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию, — сказано в сообщении.

Сотрудник военной разведки, который участвовал в операции, рассказал, что украинцам, которых забирали из Афганистана, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель.

Напомним, ранее ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.