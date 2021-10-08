В афганской провинции Кундуз произошел взрыв в шиитской мечети во время пятничной молитвы, в результате чего погибли или ранены больше сотни прихожан.

Об этом информирует Al Jazeera.

К месту происшествия сразу выдвинулся «спецназ талибов», вооруженный американской экипировкой с покинутых складов.

— Сегодня днем произошел взрыв в мечети в результате чего ряд наших соотечественников были убиты и ранены, — заявил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Данные о количестве пострадавших противоречат друг другу. Так, агентство ООН заявило, что в результате взрыва погибли или были ранены более 100 человек.

— Первоначальная информация указывает на то, что более 100 человек погибли и получили ранения в результате взрыва террориста-смертника в мечети, — говорится в твиттере миссии ООН в Афганистане.

Дост Мохаммад Обайда, заместитель начальника полиции провинции Кундуз, сказал, что «большинство из них были убиты».

Медицинский источник в провинциальной больнице Кундуз сообщил, что туда были доставлены 35 убитых и более 50 раненых, а работник больницы «Врачи без границ» передал о 15 погибших и еще большем количестве раненых.

По словам Хашема Ахелбарры из «Аль-Джазиры», местные СМИ со ссылкой на сотрудников службы безопасности сообщили, что взрыв был «терактом террориста-смертника».

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, однако члены «Исламского государства» уже давно нападают на шиитское меньшинство в Афганистане.

Напомним, 5 дней назад возле другой мечети в Афганистане прогремел взрыв.