Вчера, 8 октября, в Николаеве автомобиль ВАЗ-21120 сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Около 18:30 на перекрестке улиц Никольская и Шоссейная 23-летний водитель легковушки ВАЗ-21120, сбил девушек 17 и 20 лет, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу с травмами.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063-621-46-34, 102.

Ранее сообщалось, что шестеро пострадавших в результате аварии на трассе «Николаев — Снигиревка» были доставлены в травматологическое отделение Николаевской больницы скорой медицинской помощи.