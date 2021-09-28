Шестеро пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Николаев — Снигиревка» были доставлены в травматологическое отделение Николаевской больницы скорой медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает.

Об этом «Суспільному» рассказал главный врач Николаевской БСМП Александр Демьянов.

Напомним, что лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ произошло вечером, 27 сентября, на трассе «Николаев — Снигиревка».

Всех шестерых пострадавших отвезли в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). У двух пациентов диагностировали сотрясение головного мозга, еще у двух — перелом костей голени, у одного диагностировали травму челюстно-лицевой зоны, один пациент с сотрясением головного мозга и ушибом тканей плечевого сустава.

— Больные были не в тяжелом состоянии, у нас было время, чтобы их обследовать в условиях приемного отделения. Из шести пострадавших, которые у нас оказались, один был направлен в профильное заведение, двое больных были направлены на амбулаторное лечение и трое — остались у нас в больнице. После дополнительного обследования они были признаны профильными за травматологическим отделением, госпитализированы, сейчас (по состоянию на 28 сентября, — прим.) находятся в нем, — рассказал Александр Демьянов, отметив, что все пострадавшие получили травмы средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По информации заместителя начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александра Чернюка, следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 26 сентября, на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи села Коблево произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и автомобиля Chevrolet Lacetti.