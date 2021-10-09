Вчера вечером, 8 октября, в Вознесенске правоохранитель подстрелил мужчину из огнестрельного оружия.

Об этом информируют на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что в данный момент пострадавший находится в больнице. Установлено, что накануне мужчины отдыхали вместе.

30-летнего сотрудника Вознесенского районного управления отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Управление главной инспекции выясняет обстоятельств случившегося. Оружие, из которого стрелял полицейский, изъяли. На месте работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые будут проводить расследование данного уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в селе Пужайкового Одесской области мужчина с гранатой и обрезом открыл стрельбу и погиб от руки приехавших полицейских.