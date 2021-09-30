В селе Пужайкового Одесской области мужчина с гранатой и обрезом открыл стрельбу и погиб от руки приехавших полицейских.
Об этом пишет «Думская».
Сообщается, что стрелок погиб в перестрелке с патрулем. Перед этим он зашел в чужой дом и угрожая укороченным ружьем выгнал людей на улицу, произвел выстрел по автомобилю полиции, после чего, взяв гранату, направился к женщине с детьми.
Вскоре его убили. О мотивах стрелка не сообщается.
На место инцидента выехало руководство полиции в регионе, взрывотехники и криминалисты.
Напомним, подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой.
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В селе Пужайкового Одесской области мужчина с гранатой и обрезом открыл стрельбу и погиб от руки приехавших полицейских.
Об этом пишет «Думская».
Сообщается, что стрелок погиб в перестрелке с патрулем. Перед этим он зашел в чужой дом и угрожая укороченным ружьем выгнал людей на улицу, произвел выстрел по автомобилю полиции, после чего, взяв гранату, направился к женщине с детьми.
Вскоре его убили. О мотивах стрелка не сообщается.
На место инцидента выехало руководство полиции в регионе, взрывотехники и криминалисты.
Напомним, подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой.
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