Возле одного из домов микрорайона ЮТЗ в Николаеве каждые несколько недель течет канализация.

Об этом сообщил Дмитрий Гуменюк в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Николаевец утверждает, что подобные аварии происходят каждую неделю-две в переулке Молодогвардейском, 8, возле первого подъезда.

— Забивается канализация и происходит выток нечистот на дорогу и тротуар. Зайти домой с чистыми ногами невозможно. Стоит вонь. Проблема решается только временно, на несколько дней, и все по кругу, — написал Дмитрий Гуменюк.

Он добавил, что на данный момент канализация снова течет еще со вчерашнего дня.

Напомним, канализационный коллектор на улице Липовой в Николаеве, прорыв которого произошел в сентябре, исчерпал свой ресурс и требует замены.