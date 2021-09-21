Канализационный коллектор на улице Липовой в Николаеве, прорыв которого произошел в эти выходные, исчерпал свой ресурс и требует замены.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевводоканала».

— Сейчас на месте работает специализированная техника предприятия. В результате разрытия обнаружено значительное повреждение на бетонном, напорном коллекторе диаметром 1200 мм. Причиной повреждения может быть заводской дефект. Через газовую коррозию, износ сетей и сильный ливень произошел разрыв трубы и выток на поверхность сточных вод. Насосные станции канализации работали в усиленном режиме, поскольку из-за сильного ливня увеличивается объем сточных вод. Коллектор проложен в 1973 году со сроком эксплуатации 25 лет, фактически сети исчерпали свой ресурс, — сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что данная сеть заложена в программу развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Николаева. Для реализации проекта водоканал ведет поиск источников финансирования.

Ранее сообщалось, что конечный срок замены аварийного канализационного коллектора на улице Флотской в Николаеве — конец декабря 2021 года.