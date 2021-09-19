В Николаеве, в субботу вечером, 18 сентября, после обильных дождей произошел прорыв канализационного коллектора диаметром 1200 мм в районе улицы Липовой.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ» со ссылкой на слова местных жителей.

Прорыв произошел возле горизонтального дуба в парке «Дружба» около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью потекла фекальная река. В итоге стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы. Местами потоком фактически размыло землю, образовались небольшие ямы.

По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах. Растения потоком просто положило на землю. Также затопило подвалы.

— Кроме растений пострадали будки собак, песочницы, игрушки. Все это сейчас просто выбрасываем. При этом вонь стоит неимоверная. Возмутительно, что аварийная бригада «Николаевводоканала» отказывалась к нам выезжать, мол выходной. И только когда мы начали звонить во все инстанции, чиновникам, приехала аварийная бригада, — рассказала одна из жительниц.

Также она предоставила редакции фотографии и видео, на которых запечатлена как сама фекальная река, так и последствия, которые она оставила после себя.

В пресс-службе ГКП «Николаевводоканал» редакции подтвердили, что произошел прорыв канализационного коллектора.

— Утечку из коллектора остановили в районе 23:00, на данный момент вытекания стоков нет. На данный момент специалисты предприятия обследуют место прорыва, ведут подготовительные работы. Завтра на место приедет техника, после земельных работ станет понятно, какой объем повреждения. Что касается отказа аварийной бригады приезжать, эта информация не соответствует действительности. Когда рабочие предприятия прибыли, местные жители помогли им найти место прорыва, после чего сразу же начались работы по его ликвидации, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что конечный срок замены аварийного канализационного коллектора на улице Флотской в Николаеве — конец декабря 2021 года.