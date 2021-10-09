Сегодня, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинской и Инженерной в Николаеве столкнулись автомобили Opel и Chevrolet.

Об этом пишут Новости-N.

Сообщается, что обе легковушки ехали по улице Потемкинской со стороны Малой Морской в направлении Садовой. Как рассказал водитель Chevrolet, перед перекрестком с улицей Инженерной он сместился вправо, чтобы увеличить радиус для поворота налево.

Ехавший за ним водитель Opel, увидев, что Chevrolet смещается вправо, решил объехать его слева, из-за чего машины столкнулись. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, 4 октября на пересечении проспекта Центрального и 9-й Слободской произошло ДТП с участием двух автомобилей.