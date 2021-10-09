Вечером, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная на скорости столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлекротранс» в Facebook.

По информации «Николаевэлекротранс», авария случилась около 20:00. Hyundai ехал по Инженерной со стороны Большой Морской в сторону Центрального проспекта. Легковушка Toyota двигалась по Потемкинской со стороны Садовой в направлении Гражданской.

Столкновение на большой скорости произошло в результате того, что Hyundai не пропустил Toyota на перекрестке. От силы удара Toyota перевернулась на бок. Движение трамвая №3 временно остановили в обоих направлениях. На месте выясняли все обстоятельства ДТП.

Как пишут Новости-N, прибывшие на место патрульные достали с водительского места женщину, которая находилась за рулем Hyundai — после столкновения она потеряла сознание. После того, как полицейские вытащили пострадавшую, Hyundai вдруг поехал в сторону Малой Морской, проехал около 200 метров и врезался в дерево за перекрестком улиц Потемкинской и Гражданской.

На место происшествия была вызвана скорая, однако от медицинской помощи оба водителя отказались.

Примечательно, что некоторое время назад на том же месте столкнулись автомобили Opel и Chevrolet.