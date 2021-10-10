Под Одессой у села Дачного произошло ДТП: большегруз врезался в рейсовый автобус и убил двух пассажиров.

Об этом сообщили в региональном ГСЧС.

Кроме погибших, в результате пострадали еще 9 человек из маршрутку, которых с разными травмами увезла скорая. Полиция сообщает, что грузовик MAN на ускорении влетел в автобус, державшийся впереди него.

— 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него. Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Напомним, на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.