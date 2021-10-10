Воскресным утром пожарные получили сигнал про горящий трактор «Case 210», который работал на поле у села Марьевка Баштанского района.

Об этом отчитались в региональном ГСЧС.

Прибывшие дежурные справились с огнем за час, ограничив очаг распространения еще раньше. Причина воспламенения выясняется, на месте действовали 3 спасателя при поддержке техники.

Напомним, под Николаевом загорелся трактор – спасатели через полчаса потушили пожар.