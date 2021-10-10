Депутат Харьковского горсовета от партии «ОПЗЖ» Саид Джавид катался с хищником на внедорожнике.

Об этом пишет «Сегодня».

На видеозаписи видно машину, из окна которого выглядывает морда зверя. На вид он выглядит спокойно и не проявляет признаков агрессии.

Депутат задекларировал обладание хищником в 2020 году.

— Красавчик живет в большом вольере по всем требованиям и даже больше, имея кухню, спальню, бассейн, трон и игровую площадку, в 70 метрах от ближайших домов, 4-метровый забор, 250 кв. м и наличие ветеринарных документов на льва. Он мой друг и он уже не сможет жить в других условиях. Животных люблю с детства, в моем доме, кроме льва, живут собаки и много кошек, — комментировал ситуацию журналистам Саид Джавид.

View this post on Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как сообщалось, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская владеет несколькими ружьями, драгоценными украшениями и аксессуарами, частными коллекциями, несколькими автомобилями и объектами недвижимости.