Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская владеет несколькими ружьями, драгоценными украшениями и аксессуарами, частными коллекциями, несколькими автомобилями и объектами недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные реестра электронных деклараций от 31 марта 2021 года.

Согласно документа, в распоряжении политика есть оружие. В частности, нарезное ружье на базе автомата Калашникова САЙГА, карабин именитой немецкой фирмы Oberland Arms, охотничье ружье Steyr Mannlicher и гладкоствольное — итальянской компании Benelli. Их общая стоимость — около полумиллиона гривен.

Татьяна Домбровская владеет ювелирными украшениями: кольцами, браслетами, серьгами и подвеской с бриллиантами. В декларации также указаны две шубы итальянских брендов Mazzi и Mala Mati.

В списке ценного движимого имущества числятся также 7 пар наручных часов. Это драгоценные аксессуары от швейцарских брендов Patek Philippe, Van Der Bauwede, Corum, Ulysse Nardin и Breitling. Все эти компании выпускают изделия класса «люкс», их ценовая категория — несколько сотен тысяч гривен.

В собственности главы фракции две акустические системы NAD и две электрогитары, одна из которых эксклюзивная. Татьяна Домбровская владеет и антиквариатом: иконами Иисуса Христа, Святой Троицы и Божьей матери. У нее также есть коллекция из 100 пасхальных яиц из «Мастерской раритетов Монаховой» и коллекция из 5 монет Нацбанка. Кроме того, из произведений искусства у политика есть картина николаевского художника Игоря Калинина.

Ружье САЙГА Часы Van Der Bauwede

Что касается транспорта, за 2020 год политик задекларировала три автомобиля: «BMW» X5 2013 года выпуска, «BMW» X7 — 2019-го и один «Volkswagen Multivan» 2014-го.

Лидер фракции также внесла в декларацию информацию о пяти земельных участках в пределах Николаевской области. Два из них принадлежат только Татьяне Домбровской, один в совместной собственности, еще два она арендует. Самый большой участок площадью 48 000 м² находится в Мешково-Погорелово.

Другая недвижимость политика и ее семьи — четыре квартиры, одна из которых в Николаеве и еще три — в Одессе. Их площадь варьируется от 49,4 м² до 122,9 м², право собственности на три из четырех квартир Татьяна Домбровская делит со своими детьми. У нее также есть дом в Николаеве площадью 244 м², записанный только на нее, и нежилые торговые помещения, которыми она владеет в доле с сыном и дочерью.

Если верить декларации, за 2020 год Татьяна Домбровская заработала 16 миллионов гривен. Она хранит наличными 19 миллионов гривен, 14 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Еще 3 миллиона гривен лежат на ее счетах в таких банках, как «ПриватБанк», «Восток», «УкрБудІнвестБанк» и «МТБанк».

Напомним, в феврале заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 миллионов гривен выигрыша от шести различных фирм.