Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 миллионов гривен выигрыша от шести различных фирм.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные его электронной декларации на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно обнародованной информации, Максим Павлюк 26 января получил 446 тысяч 858 гривен выигрыша от фирмы «АйЛОТ», 249 тысяч гривен – от «Западный трейд», 373 тысячи гривен – от «Киевский трейд».

А также 249 тысяч гривен от «Днепровский трейд», 373 тысячи гривен – от »Прикарпатский трейд» и 249 тысяч гривен от «Подольский трейд».

Сообщается, что как вид данного дохода в декларации указана выплата части выигрыша.

Вместе с тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы «АйЛОТ» указана «организация азартных игр», а пяти остальных – »организация других видов отдыха и развлечений».

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким задекларировал, что с женой хранит наличными 290 тысяч долларов и владеет 7 квартирами в Николаеве.