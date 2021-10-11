Французская полиция села на поезд и вытащила неизвестного мужчину лет сорока, который был повинен в ношении неподходящей маски.

Об этом случае пишет Independent.

Мнимого нарушителя окружили по крайней мере восемь офицеров в форме

— Я не сделал ничего плохого и соблюдаю все правила в отношении коронавируса — это абсолютно возмутительно, — сказал он, когда его уводили на глазах других ошеломленных пассажиров.

Женщина-менеджер, которая осталась в поезде после того, как мужчина был взят под стражу, подтвердила, что он носил «неправильный тип маски».

На вопрос, почему этого человека выгнали из поезда, один из полицейских Лилля подтвердил, что он был арестован, и сказал: «Мы не знаем почему, нам нужно выяснить».

Сообщается, что конфликт начался с того, что менеджер поезда вступила в ожесточенный спор с этим человеком.

Она обвинила его в несоблюдении правил техники безопасности и сказала, что черная маска, которую он носил, неуместна.

Затем бизнесмен заменил свою черную маску стандартной синей маской, предоставленной другим пассажиром. Он извинился и не стал спорить.

Однако когда поезд прибыл в Лилль, в вагон зашли полицейские и все равно его арестовали.

Напомним, суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску.