За минувшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.
В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских воинов возле Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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За минувшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.
В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских воинов возле Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.