За минувшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских воинов возле Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.