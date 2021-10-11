Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр Рыбак и его жена Ирина Фриденталь заявили о краже у них 2 миллионов долларов.

Как пишет «Судебный репортер», дело рассматривает Обуховский суд Киева, куда супруги подали гражданские иски на сумму 55 миллионов гривен.

Александр Рыбак утверждает, что в 2014 году он снял со счета в «Укргазбанке» 1,5 миллиона долларов, полученные от продажи недвижимости, часть из них потратил, а остаток — 900 тысяч долларов — решил спрятать в потолке между баней и комнатой отдыха.

Для этого он вызвал рабочих, сказав, что хочет исправить дефект на потолке. Во время обеда рабочих Александр Рыбак, по его словам, спрятал в потолок 900 тысяч долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 миллиона долларов туда же положила его супруга Ирина Фриденталь — дочь бизнесмена из Донецка Михаила Фриденталя.

Пообедав, рабочие зашили потолок гипсокартоном и покрасили. После Александр Рыбак с семьей уехал на отдых, а дом оставил на домоправителя, у которого были ключи от всех помещений.

Когда Александр Рыбак вернулся, домоправитель прекратил работу, сославшись на то, что якобы ушел в «запой». Уволившись, мужчина стал отдыхать в ОАЭ и других странах, купил новый Volkswagen, хотя официально нигде не работал, а до этого жаловался на безденежье.

В октябре 2016 года Александр Рыбак решил достать деньги из тайника и вновь позвал рабочих. Те расшили потолок, но денег там не оказалось. Эксперты, которых вызвал Александр Рыбак, определили, что потолок был полностью разобран и затем собран вновь.

В ноябре 2018 года допрошенный охранник дома признался, что домоправитель попросил открыть дом и наблюдать во дворе, чтобы никто не увидел, как он крадет деньги. Позже он заплатил охраннику 0,5 миллиона долларов за хранение тайны.

Охранник продолжил работать в доме. Он купил машину, квартиру в Обухове, землю в Грузии и подарки родственникам. Остальные 235 тысяч долларов он хранил в смотровой яме гаража и на чердаке в доме его матери. Позже он отдал эти деньги следователем.

Охранник и бывший домоправитель Александра Рыбака получили подозрения. Как отмечается, суд предоставил доступ адвокату к декларации Александра Рыбака за 2010-2014 годы в ГАСИ. По словам адвоката, в то же время не было представлено ни одного доказательства о владении Александр Рыбаком или его женой заявленной суммой средств.

Из открытых источников известно, что Александр Рыбак, уроженец Донецка, с марта 2010 года по январь 2011 года был первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции, а с 28.12.2010 по 19.03.2014 года занимал должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Александр является сыном Владимира Рыбака, бывшего председателя Верховной Рады.

В октябре 2014 года Служба безопасности Украины сообщала, что открыто уголовное производство в отношении выявленного противоправного механизма регистрации разрешительных документов в сфере строительства через сеть бэк-офисов, введенного в 2013 бывшим председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Рыбаком А.В. и начальником инспекции в Киеве Кучером С.М. с целью получения противоправной выгоды в сумме более 50 миллионов долларов.

Также в 2013 году журналисты писали, что компания, учредителем которой ранее был Фриденталь, зарабатывала на экспертизе проектов строительства, когда главой ГАСИ был Александр Рыбак. «Украинская строительная экспертиза» занимала весь девятый этаж в здании киевской Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля.

Напомним, сотруднику Национальной полиции, который украл с вещевых доказательств почти 65 тысяч гривен и больше 10 тысяч долларов США, предъявили подозрение. Сейчас он находится под домашним арестом.