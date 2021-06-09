Сотруднику Национальной полиции, который украл с вещевых доказательств почти 65 тысяч гривен и больше 10 тысяч долларов США, предъявили подозрение. Сейчас он находится под домашним арестом.

Об этом сообщил директор Территориального управления Государственного бюро расследований Дмитрий Титор во время брифинга в среду, 9 июня, передают НикВести.

Дмитрий Титор рассказал, что сотрудник Нацполиции признал свою вину.

— Подозреваемый сотрудничает с нашими следователями и дает показания. Я думаю, что скоро обвинительный акт будет направлен в суд. На данный момент следствие продолжается, — сказал Дмитрий Титор.

Напомним, недавно полицейского из Днепра избили коллеги, чтобы помешать его визиту в столицу, во время которого он хотел раскрыть коррупцию на местном уровне. В пресс-службе региональной полиции призвали «не разгонять зраду».