В понедельник, 17 мая, сотрудник патрульной полиции в Днепропетровской области Максим Калиняк рассказал, что ему нанесли физические повреждения сослуживцы, чтобы помешать его визиту в столицу, во время которого он хотел раскрыть коррупцию на местном уровне. В пресс-службе региональной полиции призвали «не разгонять зраду».

Старший сержант рассказал об инциденте на Youtube канале.

Полицейский рассказал, что его побили в конце смены, когда он сдал табельное оружие. В нападении он обвинил трех сотрудников полиции и зама начальника Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина утверждает, что его поездка в Киев была запланирована на вторник, 18 мая, где бы он рассказал про ряд нарушений среди местных правоохранителей, однако после атаки сослуживцев визит был сорван. Пострадавшего Максима Калиняка забрала скорая помощь.

В полиции попросили не «раздувать панику» после случившегося, а дождаться официальных выводов внутреннего расследования.

— То, что произошло будет расследоваться, будут сделаны определенные выводы. Не нужно разгонять измену, мол, все пропало. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, которую вызвал на помощь этот полицейский, — сообщила пресс-секретарь полиции Днепра Людмила Копыленко.

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.