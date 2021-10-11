Правоохранители задержали мужчину, который в Николаеве занимался незаконной продажей технических средств негласного получения информации.

Об этом сообщили в пресс-служба Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Так, житель Николаева наладил продажу технических устройств для негласного получения информации и продавал их через интернет — в сети искал себе клиентов, договаривался о сделке, а после оплаты отправлял товар покупателям по почте.

При проведении обысков в квартире подозреваемого обнаружили как оборудование, которым он торговал, так и средства связи и компьютеры, на которых были зацфиксированы доказательства незаконной деятельности гражданина.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее Служба безопасности Украины задержала мужчину, который является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.