Служба безопасности украины задержала мужчину, который является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.

Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители задержали пропагандиста в Борисполе.

Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия. Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные Telegram-каналы.

Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.

Мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по части 2 статьи 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что группа пропагандистов, членом которой был задержанный, готовила и распространяла в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:

сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

деньги, предоставленные спонсорами из РФ;

носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой «ДНР», который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».