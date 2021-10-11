Сегодня, 11 октября, на трассе в Полтавской области перекинулся рейсовый автобус, заполненный людьми.

О происшествии сообщили в региональной полиции.

Рейс был из Луганщины в Киев. Во время поездки водитель потерял управление, выехал на обочину и перевернул транспорт.

К месту аварии прибыли спасатели и карета скорой, медики выясняют количество пострадавших и степень их травм, однако всего в транспорта сидели 22 пассажира и 2 водителя.

Напомним, под Одессой у села Дачного произошло ДТП: большегруз врезался в рейсовый автобус и убил двух пассажиров.