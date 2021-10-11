Житель Николаева, звонивший с угрозами Василию Вирастюку, заявил, что он из ада и пообещал забрать душу нардепа.

Разговор размещен на сайте информационного агентства УНИАН .

Как рассказала пресс-секретарь нардепа, беседа продолжалась меньше минуты, а звонок поступил вечером 10 октября.

— Алло, это Василий!?

— Кто это?

— Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!

— Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.

— Да, ты моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе ***** (конец, - прим.)!