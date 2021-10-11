Житель Николаева, звонивший с угрозами Василию Вирастюку, заявил, что он из ада и пообещал забрать душу нардепа.
Разговор размещен на сайте информационного агентства УНИАН .
Как рассказала пресс-секретарь нардепа, беседа продолжалась меньше минуты, а звонок поступил вечером 10 октября.
— Алло, это Василий!?
— Кто это?
— Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!
— Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.
— Да, ты моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе ***** (конец, - прим.)!
После прямой угрозы Василий Вирастюк сбросил звонок, а его жена обратилась в полицию, которые оперативно установили говорившего.
— Сразу же определили, что это с Николаевщины был паренек. Сказали, что он психически нездоров. И в принципе, несмотря на весенне-осеннюю пору обострений именно таких болезней, то, очевидно, скорее всего, это такая история, — пояснила пресс-секретарь политика Руслана Данылив.
Напомним, 19-летний николаевец по телефону угрожал нардепу Вирастюку — полиция открыла дело.
Житель Николаева, звонивший с угрозами Василию Вирастюку, заявил, что он из ада и пообещал забрать душу нардепа.
Разговор размещен на сайте информационного агентства УНИАН .
Как рассказала пресс-секретарь нардепа, беседа продолжалась меньше минуты, а звонок поступил вечером 10 октября.
— Алло, это Василий!?
— Кто это?
— Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!
— Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.
— Да, ты моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе ***** (конец, - прим.)!
После прямой угрозы Василий Вирастюк сбросил звонок, а его жена обратилась в полицию, которые оперативно установили говорившего.
— Сразу же определили, что это с Николаевщины был паренек. Сказали, что он психически нездоров. И в принципе, несмотря на весенне-осеннюю пору обострений именно таких болезней, то, очевидно, скорее всего, это такая история, — пояснила пресс-секретарь политика Руслана Данылив.
Напомним, 19-летний николаевец по телефону угрожал нардепу Вирастюку — полиция открыла дело.