Василий Вирастюк

Сегодня, 11 октября, в полицию поступило сообщение о том, что народному депутату Украины угрожали по телефону.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители установили, что нарушитель 2002 года рождения явлется жителем Николаева, откуда он и звонил. Его доставили для объяснений в отдел полиции, сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства его поступка.

Полиция начала уголовное производство по факту угроз народному депутату по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством.

Решается вопрос о сообщении о подозрении. Николаевцу грозит ограничение свободы до двух лет.

В правоохранительных органах агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что речь идет о народном депутате фракции «Слуга народа», заслуженном мастере спорта Украины Василие Вирастюке.

«Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал — психически нездоров», — сообщил агентству источник.

Напомним, что экспертиза нашла метадон в крови умершего нардепа Антона Полякова. В МВД отмечают, что либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили.