В министерстве внутренних дел допускают две версии смерти нардепа Антона Полякова.

Об этом в эфире «Украина 24» рассказал спикер МВД Артем Шевченко.

В полиции не исключают сценарий с отравлением политика.

— Или был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть, — отметил Артем Шевченко.

Представитель МВД указал, что следствие не спешит с выводами, несмотря на то, что в крови нардепа нашлись следы метадона.

— Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований, — подчеркнул Артем Шевченко.

Напомним, по словам народного депутата от «Слуги народа» Галины Янченко, смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Ранее в полиции рассматривали две версии смерти Антона Полякова — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом