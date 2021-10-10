В министерстве внутренних дел допускают две версии смерти нардепа Антона Полякова.
Об этом в эфире «Украина 24» рассказал спикер МВД Артем Шевченко.
В полиции не исключают сценарий с отравлением политика.
— Или был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть, — отметил Артем Шевченко.
Представитель МВД указал, что следствие не спешит с выводами, несмотря на то, что в крови нардепа нашлись следы метадона.
— Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований, — подчеркнул Артем Шевченко.
Напомним, по словам народного депутата от «Слуги народа» Галины Янченко, смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
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В министерстве внутренних дел допускают две версии смерти нардепа Антона Полякова.
Об этом в эфире «Украина 24» рассказал спикер МВД Артем Шевченко.
В полиции не исключают сценарий с отравлением политика.
— Или был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть, — отметил Артем Шевченко.
Представитель МВД указал, что следствие не спешит с выводами, несмотря на то, что в крови нардепа нашлись следы метадона.
— Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований, — подчеркнул Артем Шевченко.
Напомним, по словам народного депутата от «Слуги народа» Галины Янченко, смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Ранее в полиции рассматривали две версии смерти Антона Полякова — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом