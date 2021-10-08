В полиции рассматривают две версии смерти народного депутата Антона Полякова — это хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский, сообщает Укринформ.

— Выдвинуты несколько версий — это хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом, — сказал Иван Выгивский.

В настоящее время есть врачебное свидетельство, в котором говорится, что причиной смерти является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца, добавил Иван Выгивский.

Он заметил, что следствие на данный момент не может однозначно сказать, что это была естественная смерть или отравление, хотя работники правоохранительных органов более склоняются к версии естественной смерти нардепа.

В настоящее время по данному делу никто задержан не был, добавил Иван Выгивский.

Напомним, народный депутат Антон Поляков был найден мертвым в ночь с 7 на 8 октября в машине такси.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что автомобиль такси, в котором обнаружили тело народного депутата Антона Полякова, изъяли.

Вскрытие также показало, от чего скончался Антон Поляков.