Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором обнаружили тело народного депутата Антона Полякова, изъяли.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине, сообщила она.

— Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи, — написала она.

Ирина Венедиктова уточнила, что политика в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения.

Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нардепе, отметила генпрокурор.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.