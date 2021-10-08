В ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.

Об этом сообщила его коллега Галина Янченко на своей странице в Facebook.

— Умер народный депутат Антон Поляков. Патрульные нашли его ночью в машине такси, которая было остановлено за нарушение ПДД. По информации патрульных его тошнило, а потом начались конвульсии. Скорая не смогла его спасти. Соболезнования близким и родным, — написала Галина Янченко.

В полиции Киева уточнили, что Антону Полякову стало плохо, после чего его пытались реанимировать врачи скорой помощи. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Антон Поляков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа» по округу в Черниговской области. В декабре 2019 года он вышел из фракции, добавив, что не может находиться в партии, где есть «кнопкодавы, порохоботы, любители «решалово», и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают».

Антон Поляков заявлял, что Андрей Богдан скрывал от Владимира Зеленского «сдачу» за деньги мажоритарных округов на парламентских выборах.

Также онстал участником правительственного скандала, опубликовав отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. В этом разговоре фигурирует Александра Клитина, которая попала на пост якобы через постель. В ноябре 2019 Кабмин уволил Александру Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции. Через несколько дней она прокомментировала свое увольнение.

В декабре 2020 года в Шевченковском районе столицы на него напали и избили.