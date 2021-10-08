Согласно результатам вскрытия тела скончавшегося депутата Антона Полякова, причиной скоропостижной кончины стала сердечная недостаточность.
Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.
Смерть 33-летнего политика наступила в результате «острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца».
Процессуальное руководство по делу осуществляется Киевской городской прокуратурой.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что автомобиль такси, в котором обнаружили тело народного депутата Антона Полякова, изъяли.
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Согласно результатам вскрытия тела скончавшегося депутата Антона Полякова, причиной скоропостижной кончины стала сердечная недостаточность.
Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.
Смерть 33-летнего политика наступила в результате «острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца».
Процессуальное руководство по делу осуществляется Киевской городской прокуратурой.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что автомобиль такси, в котором обнаружили тело народного депутата Антона Полякова, изъяли.