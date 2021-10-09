По словам народного депутата от «Слуги народа» Галины Янченко, смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

— По моей информации, это показала токсикология, — написала она.

Как известно, Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Ранее в полиции рассматривали две версии смерти Антона Полякова — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.