В Польше погибла 51-летняя украинка. Ее тело нашли в хостеле города Стараховице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Известно, что в службу экстренной помощи позвонили из хостела в Стараховице. Там сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подавала никаких признаков жизни.

На помощь выехала бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти украинку.

— Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не была спасена. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры, — рассказал пресс-офицер городской полиции Стараховице Павел Кусяк.

Полиция подозревает, что кто-то мог быть причастен к смерти женщины.

— По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос, — уточнил офицер.

Также известно, что за дело взялась Прокуратура Стараховицкого района. Тело украинки направлено на вскрытие.

Напомним, окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 30 июля во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.25-летний украинец Дмитрий Никифоренко скончался во Вроцлавском вытрезвителе во время вмешательства полиции. Польская пресса заинтересовалась делом и провела собственное расследование. А украинская диаспора потребовала незамедлительного расследования трагедии.