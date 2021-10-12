За прошедшие сутки, 11 октября, российские оккупационные войска 9 раз срывали режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов один украинский боец получил рарнение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
В районе Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Зайцево и Красногоровки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, в район Таловки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В район Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение.
«Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — уточнили в ООС.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Александровке террористы сделали снайперскую позицию в непосредственной близости от заселенных домов.
За прошедшие сутки, 11 октября, российские оккупационные войска 9 раз срывали режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов один украинский боец получил рарнение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
В районе Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Зайцево и Красногоровки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, в район Таловки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В район Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение.
«Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — уточнили в ООС.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Александровке террористы сделали снайперскую позицию в непосредственной близости от заселенных домов.