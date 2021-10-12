В селе Софиевская Борщаговка Киевской области неизвестный в милитари-стиле начал пальбу по машине, в которую садился мужчина с женой. Ранения получил только мужчина, после этого стрелок скрылся.

Об этом информирует УНН.

Инцидент произошел утром 12 октября.

— Около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчину ранели в ногу, поврежден автомобиль, — сказано в официальном сообщении.

Следствие предполагает, что таким образом мужчине в машине отправили «послание» про скопившиеся долги, которые он не вернул.

— Одна из версий, потерпевший имел долговые обязательства и таким образом ему пытались угрожать, — рассказал спикер столичной полиции.

Напомним, житель Киева подстрелил из травматического оружия своего знакомого, а после «заминировал» супермаркет в Николаеве. В полиции он рассказал, что хочет сесть в тюрьму, поскольку ему нужно выплачивать многочисленные долги по кредитам.