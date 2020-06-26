Житель Киева подстрелил из травматического оружия своего знакомого, а после «заминировал» супермаркет в Николаеве. В полиции он рассказал, что хочет сесть в тюрьму, поскольку ему нужно выплачивать многочисленные долги по кредитам.

Об этом пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 26 июня киевлянин и его знакомый, с которым они вместе работали частными охранниками, распивали алкоголь у подъезда арендованной в Заводском районе квартиры. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелили знакомому в ногу.

26-летний пострадавший в больницу не обращался, поскольку ранения оказалось непроникающим, однако киевлянин сам сообщил полиции о стрельбе.

— Патрульные доставили и его, и потерпевшего в Заводской отдел полиции. Пострадавший отказался писать заявление на коллегу, отметив, что претензий к нему он не имеет, поэтому на утро мужчин отпустили, - сообщают в полиции.

При этом, зарегистрированный пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертизу, после которой будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное обращение с оружием.

Действия охранника квалифицируются как хулиганство с применением оружия (часть 4 статьи 296 УК), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По словам киевлянина, из-за многочисленных долгов по кредитам он хотел попасть в тюрьму, поэтому снова позвонил в полицию и сообщил о минировании супермаркета, отметив, что до взрыва осталось полчаса.

— Патрульные застали нетрезвого жителя столицы у «заминированного» объекта. Мужчину снова доставили в Заводской отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (часть 1 статьи 259 УК) злоумышленнику грозит до шести лет заключения, - сказано в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры сейчас готовятся материалы для вручения мужчине сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, что в среду вечером, 15 января, на улице Театральной в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями. Разборки закончились стрельбой из травматического оружия.