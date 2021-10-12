Суд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Накануне ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— В удовлетворении ходатайства (прокуратуры - ред.) отказать. Применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно, — заявила председательствующая судья.

Мера пресечения будет действовать до 7 декабря 2021 года.

Прокуроры просили суд арестовать Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В то же время адвокаты выступали против такого размера залога, мотивируя это тем, что все финансовые ресурсы Виктора Медведчука заблокированы из-за санкций СНБО.

Виктор Медведчук уже находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которому ему грозит 12 лет тюрьмы. Среди выдвинутых ему ранее обвинений:

покушение на хищение природных ресурсов,

передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну,

антиукраинская деятельность.

В новом деле Виктора Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Виктор Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн гривен.

Ранее Виктор Медведчук подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.