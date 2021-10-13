Под стенами Николаевского педагогического университета произошло ДТП — Renault Master въехал в дерево и оказался заблокированным вторым.

Об этом сообщают местные активисты.

При плохих погодных условиях водитель потерял управление возле Сухомлинки и съехал в дерево. Кроме состояния автомобиля, в аварии нет пострадавших.

Также сообщается, что в этот же день, 13 октября, возле университета уже было похожее происшествие, Opel налетел на дерево, посаженное возле дороги.

Как сообщалось, в Николаеве на улице Кузнецкой произошло дорожно-транспортное происшествие.