В Николаеве на улице Кузнецкой произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля ВАЗ-2110 и пешехода. В результате аварии 86-летняя женщина от полученных телесных повреждений умерла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ДТП произошло 12 октября примерно в 06:10 на пересечении улиц Кузнецка и 9-Слободская. 54-летний водитель ВАЗ-2110 сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть, предварительно, вне пешеходного перехода.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или могут предоставить записи с видеорегистраторов обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, телефон: 093-714-45-20 или 102.

Ранее сообщалось, что после того, как на улице Потемкинской в Николаеве отремонтировали дорогу, аварии на этом участке стали происходить регулярно.