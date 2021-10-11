После того, как на улице Потемкинской в Николаеве отремонтировали дорогу, аварии на этом участке стали происходить регулярно.

Об этом пишут НикВести.

Только вчера утром, 10 октября, на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона столкнулись Renault Sandero и Peugeot 308. По словам очевидцев, Peugeot двигался по Шнеерсона со стороны Большой Морской в направлении проспекта Центрального и не пропустил Renault. Его водитель ехал по Потемкинской со стороны Московской в направлении Малой Морской.

В субботу, 9 октября, произошло сразу две аварии с интервалом около часа. На пересечении улиц Потемкинской и Инженерной Opel протаранил Chevrolet.

Позже, около 20:00, на том же месте случилось еще одно ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20. Столкновение на большой скорости произошло в результате того, что Hyundai не пропустил Toyota на перекрестке. От силы удара Toyota перевернулась на бок.

По информации «Шиповника», в среду, 6 октября, произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Пострадавшим оказывали помощь медики.

30 сентября корреспондент «0512» сообщил, что на пересечении улиц Малой Морской и Потемкинской столкнулись Hyundai Accent и Mitsubishi Pajero Sport. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, с места происшествия его увезла «скорая».

Еще раньше, 18 сентября, Volkswagen, двигавшийся по Лягина, не предоставил преимущества в движении грузовику Mercedes, ехавшему по Потемкинской. От удара легковой автомобиль развернулся на 180 градусов, а грузовик съехал с дороги.

То есть, чуть более, чем за 3 недели николаевские СМИ сообщали о минимум 6 авариях на Потемкинской.

Примечательно, что последнее время сами горожане просили городскую власть урегулировать движение по опасному участку. За три месяца в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook разместили три публикации соответствующего содержания.

Еще в июле Наталья Семенец отметила, что после ремонта дорожного покрытия улица стала более аварийной.

— Хорошо, что улица Потемкинская отремонтирована. Но… Она стала очень небезопасной! Машины просто летают теперь! Просьба установить ограничители движения, знаки, пешеходные переходы, а ещё лучше лежачих полицейских, — написала женщина.

В начале сентября житель Николаева просил установить светофоры на пересечениях Потемкинской с Московской, Лягина и Малой Морской.

— После ремонта Потемкинской большое количество автомобилей ушло с проспекта Центрального на вышеупомянутую улицу, подальше от светофоров и тянучки. Скоростной режим не соблюдается, пересечь Потемкинскую уже стало проблематично, поскольку она главная и несутся по ней как угорелые. В подтверждение сказанного несколько случаев серьезных ДТП в последнее время, — указано в публикации.

В комментариях отмечают, что автомобили ездят по встречной полосе, обгоняя трамваи и нарушая ПДД. Кроме того, по улице на большой скорости движутся крупногабаритные рейсовые автобусы.

5 октября горожанка обратилась к руководству города с просьбой разместить по Потемкинской пешеходные переходы или светофоры, начиная от Садовой и заканчивая Соборной.

— Дети идут в школу и ни одного перехода нет! Машины не тормозят и не пропускают! А старикам как переходить, выходя с трамвая ? Не нужно ждать, пока кто-нибудь кого-нибудь собьет, — посетовала жительница Николаева.

Напомним, в июле мэр Николаева Александр Сенкевич не исключал, что на улице Потемкинской вынуждены будут поднять уровень плитки на перекрестках, чтобы остепенить местных «гонщиков».