Утром в воскресенье, 10 октября, в Николаеве на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона столкнулись Renault Sandero и Peugeot 308.

Об этом сообщают Новости-N.

По словам очевидцев, Peugeot двигался по Шнеерсона со стороны Большой Морской в направлении проспекта Центрального и не пропустил Renault, который ехал по Потемкинской со стороны Московской в направлении Малой Морской.

Вследствие столкновения пострадал четырехлетний ребенок, находившийся в салоне Renault. С места происшествия его увезла «скорая». О состояния здоровья малыша пока ничего не известно.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Авария произошла прямо на трамвайных рельсах. Движение трамваев маршрута № 3 оказалось заблокировано.

Отметим, что после того, как на Потемкинской отремонтировали дорогу, в этом месте стали ргулярно просиходить ДТП. В частности, вчера вечером, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная на скорости столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20.