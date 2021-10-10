Утром в воскресенье, 10 октября, в Николаеве на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона столкнулись Renault Sandero и Peugeot 308.
Об этом сообщают Новости-N.
По словам очевидцев, Peugeot двигался по Шнеерсона со стороны Большой Морской в направлении проспекта Центрального и не пропустил Renault, который ехал по Потемкинской со стороны Московской в направлении Малой Морской.
Вследствие столкновения пострадал четырехлетний ребенок, находившийся в салоне Renault. С места происшествия его увезла «скорая». О состояния здоровья малыша пока ничего не известно.
Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
Авария произошла прямо на трамвайных рельсах. Движение трамваев маршрута № 3 оказалось заблокировано.
Отметим, что после того, как на Потемкинской отремонтировали дорогу, в этом месте стали ргулярно просиходить ДТП. В частности, вчера вечером, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная на скорости столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20.
Примечательно, что некоторое время назад на том же месте столкнулись автомобили Opel и Chevrolet.
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Утром в воскресенье, 10 октября, в Николаеве на пересечении улиц Потемкинской и Шнеерсона столкнулись Renault Sandero и Peugeot 308.
Об этом сообщают Новости-N.
По словам очевидцев, Peugeot двигался по Шнеерсона со стороны Большой Морской в направлении проспекта Центрального и не пропустил Renault, который ехал по Потемкинской со стороны Московской в направлении Малой Морской.
Вследствие столкновения пострадал четырехлетний ребенок, находившийся в салоне Renault. С места происшествия его увезла «скорая». О состояния здоровья малыша пока ничего не известно.
Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
Авария произошла прямо на трамвайных рельсах. Движение трамваев маршрута № 3 оказалось заблокировано.
Отметим, что после того, как на Потемкинской отремонтировали дорогу, в этом месте стали ргулярно просиходить ДТП. В частности, вчера вечером, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная на скорости столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20.
Примечательно, что некоторое время назад на том же месте столкнулись автомобили Opel и Chevrolet.