Транспортное сообщение между 24 населенными пунктами Луганщины было нарушено из-за подрывов боевиками мостов в зоне боевых действий.

Об этом на пресс-конференции в Северодонецке рассказал первый заместитель руководителя Луганской областной прокуратуры Константин Караман, передает корреспондент Укринформа.

— Мы подготовили второе информационное сообщение для Международного уголовного суда. Оно содержит факты системного минирования и подрыва мостов представителями НВФ, контролируемых Российской Федерацией. Было нарушено транспортное сообщение 24 населенных пунктов. Около двух миллионов человек подверглись ограничению своих конституционных прав, — сообщил Константин Караман.

Речь идет не только о материальном ущербе на 95 миллионов гривен (без учета разрушенных мостов, которые сейчас находятся на оккупированной территории). Большое количество людей не смогли вовремя получить медицинскую помощь или реализовать свое право на образование.

— Это — нарушение логистики. Что, конечно, сделало регион непривлекательным для международных инвесторов, — добавил первый заместитель руководителя облпрокуратуры.

На вопрос корреспондента Укринформа он уточнил, что боевиками разрушены 20 мостов, среди которых 15 автомобильных, четыре железнодорожных и один пешеходный.

На оккупированной территории осталось семь взорванных мостов.