Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии во время выступления на саммите.

— Мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта. Что касается Крымской платформы — мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь нужна, — сказала она.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оценил усилия, которые прикладывает Украина к вступлению в блок, и будет всячески ускорять этот процесс.