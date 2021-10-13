В Харькове правоохранители проверяли маршрутки на соответствие нормам по количеству пассажиров. Один из водителей отказался подчиниться, закрыл полицейского в салоне и поехал по маршруту.

Об этом информирует Телевизионная служба новостей.

Водитель отказался следовать приказам полицейского и насильно удерживал его изнутри транспорта.

— У меня время, мужчина, людей везу. У меня карантина нет. Вы с мигалкой целый день ездите. И не выводи меня, ради Бога. Надоели уже, — эмоционально высказался мужчина, управляющий автобусом.

Попавший в переделку полицейский выбрал подкрепление на конечную остановку, чтобы выписать протокол.

За сопротивление законным требованиям представителя правоохранительных органов открыто уголовное дело, по которому водителю грозит до 3 лет заключения.

Как сообщалось, c 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.