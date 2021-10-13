В Норвегии мужчина открыл стрельбу из лука по людям. Погибли несколько человек, полиция задержала нападавшего.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные полиции.

Инцидент произошел вечером, 13 октября, в городе Конгсберг к юго-западу от столицы Осло.

Шеф местной полиции рассказал, что подозреваемый был пойман и, похоже, действовал в одиночку.

По сообщениям СМИ, злоумышленник открыл огонь из супермаркета Coop Extra на западной стороне Конгсберга.

Пока полиция сообщает, что количество жертв неизвестно. Пострадавшие доставлены на лечение в близлежащие больницы.

На месте происшествия находятся десятки автомобилей скорой помощи, в том числе машины скорой помощи, полицейские машины и вертолеты.

Представитель полиции заявил журналистам, что пока рано делать заключения о мотивах нападавшего.

Ранее в штате Колорадо США в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.