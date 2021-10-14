Вспышка коронавируса в Украине этой осенью во многом напоминает начало пандемии в Италии.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире канала «1+1», пишет Корреспондент.

По его словам, главная причина стремительного роста зараженных коронавирусной инфекцией в Украине — штамм «Дельта».

— Мы работаем на всех мощностях. Сейчас еще хуже, чем это было весной в нашей стране. Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои возможности, но система не резиновая, — сказал Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что в больницы попадают люди с тяжелой формой болезни и «как правило, они не привиты».

— Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно сделать это, — отметил Виктор Ляшко.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно у своего семейного врача, по телефону контакт-центра МЗ или самостоятельно подойти в ближайший пункт вакцинации.

Напомним, в Украине накануне госпитализировали 4901 человека, летальных случаев — 471; выздоровели — 6462. Всего зарегистрировано 16 тысяч 309 новых случаев коронавируса.